ENG vs NZ: डेब्यू टेस्ट में ही इंग्लैंड का गेंदबाज हुआ शर्मिंदा, 8 साल पुराने नस्लभेदी ट्वीट के लिए मांगी माफी

नई दिल्ली. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन (Ollie Robinson) को अपने टेस्ट डेब्यू पर ही शर्मिंदा होना पड़ा. रॉबिन्सन ने एक दिन पहले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में अपना डेब्यू किया था. उन्हें 8 साल पुराने अपने नस्लीय और सेक्सिस्ट ट्वीट के लिए माफी मांगनी पड़ी. रॉबिन्सन के ये ट्वीट अप्रैल 2012 से जून 2013 के बीच के बताए जा रहे हैं. तब उनकी उम्र 18 साल थी. अपने ट्वीट में उन्होंने धर्म विशेष के लोगों का आंतकवाद से जुड़ाव बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था. इतना ही नहीं एशियाई मूल की महिलाओं और लोगों के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी की थीं. हालांकि, उनके इस ट्वीट पर अब लोग नाराजगी जता रहे हैं.



रॉबिन्सन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने के फौरन बाद एक बयान जारी कर कहा कि मेरे करियर के सबसे बड़े दिन पर मैं 8 साल पहले पोस्ट किए नस्लवादी और सेक्सिस्ट ट्वीट को लेकर शर्मिंदा हूं. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि न मैं नस्लवादी हूं और न सेक्सिस्ट. मुझे अपने किए पर पछतावा है. अगर मेरी कार्यों से किसी की भावना को ठेस पहुंचीं है, तो मैं बिना शर्त माफी मांगना चाहता हूं. मैंने बिना सोचे समझे, गैर जिम्मेदाराना ढंग से बर्ताव किया. मेरी हरकतें माफी योग्य नहीं है. क्योंकि उस समय मेरी इतनी उम्र थी कि मैं इन बातों को समझ सकूं. फिर भी, मैं माफी मांगता हूं.



💬"I would like to unreservedly apologise to anyone I have offended, my teammates and the game as a whole."💬