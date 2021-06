ENG vs NZ, 1st Test: इंग्लैंड को लग सकता है बड़ा झटका, जो रूट के हाथ में लगी चोट

नई दिल्ली. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (England vs News Zealand) के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 2 जून से होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले इंग्लिश टीम को एक झटका लग गया है. दरअसल, सोमवार को प्रैक्टिस के दौरान इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (Joe Root) के दाहिने हाथ में चोट लग गई है. दरअसल, प्रैक्टिस के दौरान इंग्लैंड टीम के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड थ्रो डाउन करवा रहे थे, जिस दौरन रूट को यह चोट लगी. बुधवार से लॉर्ड्स में केन विलियमसन की न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से 48 घंटे पहले इंग्लैंड के लिए यह स्थिति मुश्किल हो सकती है.



चोट लगने के तुरंत बाद जो रूट ने मैदान छोड़ दिया और इलाज के लिए सहायक कोच पॉल कॉलिंगवुड के साथ चले गए. हालांकि वह बाद में मैदान पर लौटे, लेकिन किसी भी अभ्यास में शामिल नहीं हुए. बाद में यह पता चला कि वह "डॉग थ्रोअर" प्रशिक्षण उपकरण का उपयोग करके फेंकी गई गेंद से उन्हें चोट लगी थी. इस प्रहार से उनके दाहिने हाथ में चोट लग गई, जिसे वह बल्लेबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं. बाद में इंग्लैंड टीम प्रबंधन ने खुलासा किया कि जो रूट पहले टेस्ट से पहले मंगलवार के प्रमुख अभ्यास सत्र में एहतियात के रूप में शामिल नहीं होंगे. हालांकि, यह संभावना नहीं है कि वह पहले मैच को नहीं खेल पाएंगे. यदि ऐसा होता है तो सैम बिलिंग्स न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड टीम का नेतृत्व करेंगे.



भुवनेश्वर कुमार में दिखे कोरोना के लक्ष्ण, मां भी महामारी की चपेट में, अस्पताल में भर्ती



बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरस्टो, जेसन रॉय सहित शीर्ष सितारों के साथ आईपीएल 2021 से लौटे जो रूट टेस्ट सीरीज में टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं. वह 2021 में दो दोहरे शतक और 186 के स्कोर के साथ टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के टॉप रन-स्कोरर हैं. उन्होंने 2021 में 12 पारियों में 66.16 की औसत से 794 रन बनाए हैं. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट का चेन्नई में पहले टेस्ट में भारत के खिलाफ शानदार दोहरा शतक एक मेहमान बल्लेबाज का एकमात्र शानदार प्रदर्शन था. चेन्नई टेस्ट से कुछ दिन पहले श्रीलंका के खिलाफ 186 रनों की पारी खेलने के बाद रूट का यह दोहरा शतक आया था.



