ENG vs NZ: रॉस टेलर ने पहली गेंद पर पकड़ा जो रूट का कैच, फिर किया दिल जीतने वाला काम

नई दिल्ली. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन मैदान पर ऐसा वाकया हुआ, जिसने सभी क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया. दरअसल, इस टेस्ट का तीसरा दिन बारिश में धुल गया था. चौथे दिन का पहला ओवर काइल जेमिसन फेंकने आए और दिन की पहली ही गेंद पर रॉस टेलर ने इंग्लिश कप्तान जो रूट का स्लिप में कैच पकड़ लिया.



जेमिसन के साथ पूरी न्यूजीलैंड टीम इस विकेट का जश्व मनाने लगी. लेकिन टेलर इस कैच को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे. इसलिए उन्होंने अंपायर से कंफर्म करना जरूरी समझा. इसके बाद फील्ड अंपायर ने कैच सही से पकड़ा गया है या नहीं, ये जांचने के लिए कि टीवी अंपायर से मदद मांगी.



टीवी अंपायर ने कई बार इस कैच का रिप्ले देखा और इसे बिल्कुल सही पाया. इसके बाद इंग्लिश कप्तान जो रूट को पवेलियन लौटना पड़ा. वो 42 रन बनाकर आउट हुए. क्रिकेट फैंस को टेलर की ये साफगोई, खेल भावना और ईमानदारी बहुत पसंद आई और अब उनकी तारीफ हो रही है. टेलर ने मैदान पर जैसा व्यवहार दिखाया, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे शालीन और अच्छा माना जाता है.



New Zealand strike with the first ball of the day.