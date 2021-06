ENG vs NZ: विकेटकीपर के तौर पर शुरुआत की, अब टीम के भरोसेमंद ओपनर बल्लेबाज बने

लंदन. रॉरी बर्न्स ने पहले टेस्ट में शतक लगाकर इंग्लैंड काे जल्द सिमटने से बचाया. बर्न्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 132 रन की पारी खेली. ये उनके करियर का तीसरा शतक है. इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 275 रन बनाकर आउट हुई. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने 6 विकेट लिए. उन्होंने 12वीं बार 5 से अधिक विकेट झटके. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 378 रन बनाए थे. इस तरह से उसे 103 रन की बढ़त मिली.



मैच के चौथे दिन शनिवार को इंग्लैंड ने पहली पारी में दो विकेट पर 111 रन से आगे खेलना शुरू किया. रॉरी बर्न्स 59 रन बनाकर नाबाद थे. हालांकि टीम का स्कोर एक समय 6 विकेट पर 140 रन हो गया था. बर्न्स ने 7वें विकेट के लिए ओली रॉबिनसन (42) के साथ 63 रन की अहम साझेदारी की. इसके बाद एक बार फिर स्कोर 9 विकेट पर 223 रन हो गया. लेकिन बर्न्स ने अंतिम विकेट के लिए जेम्स एंडरसन (8*) के साथ महत्वपूर्ण 52 रन जोड़कर स्कोर 275 के पार पहुंचाया. बर्न्स अंतिम विकेट के रूप में आउट हुए. उन्होंने 297 गेंद का सामना किया. 16 चौके और 1 एक छक्का लगाया. हालांकि वे टीम को बढ़त नहीं दिला सके.



