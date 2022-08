ENG vs SA: जेम्स एंडरसन ने रचा इतिहास, 950 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज, VIDEO

मैनचेस्टर. जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वे 950 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने. उन्होंने दूसरे टेस्ट के (ENG vs SA 2nd Test) तीसरे दिन शनिवार को यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने सिमोन हार्मर को बोल्ड करके यह आंकड़ा हासिल किया. 40 साल के एंडरसन की शानदार गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका पर पारी से जीत हासिल कर ली है. साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 151 रन बनाए थे. जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी 9 विकेट पर 415 रन बनाकर घोषित कर दी थी. साउथ अफ्रीका की टीम दूसरी पारी में 179 रन बनाकर आउट हो गई. इस तरह से इंग्लैंड को पारी और 85 रन से जीत मिली. इस तरह से तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है. साउथ अफ्रीका ने पहला टेस्ट पारी से जीता था.

जेम्स एंडरसन ने पहली पारी में तीन जबकि दूसरी पारी में भी 3 विकेट झटके. उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में 951 विकेट हो गए हैं. यह उनका ओवरऑल 387वां मैच था. 42 रन देर 7 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा था. उन्होंने 34 बार 5 और 3 बार 10 विकेट लेने का कारनामा किया है. टेस्ट में उन्होंने 664 जबकि वनडे में 269 विकेट झटके हैं. टी20 इंटरनेशनल की बात करें, तो एंडरसन को 18 विकेट मिला है.

Historic moment in International cricket as James Anderson overtakes Glenn Mcgrath to become the leading wicket-taker among pacers.pic.twitter.com/XN07eaCOr2

— Johns. (@CricCrazyJohns) August 27, 2022