VIDEO: बीच मैच में अंपायर से इतनी बड़ी चूक, क्या गर्त में जा रहा है वनडे?

नई दिल्ली. क्रिकेट को लगभग पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है. जब दो टीमें मैदान में आमने-सामने होती हैं तो सभी फैंस की नजर लगातार खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी रहती है. फैंस से भी ज्यादा सतर्क और चौकन्ना मैदानी अंपायर होते हैं. फैंस से एक बार मैदान में हो रही कोई घटना मिस हो सकती है, लेकिन अंपायरिंग कर रहे शख्स से एक भी वाकया मिस नहीं होता है. पर हाल ही में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए एक मैच का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल रहा है. इस वीडियो में मैदानी अंपायर का ध्यान कहीं और ही है. जिसे देख हर कोई हैरान है.

दरअसल, यह वाकया इंग्लैंड की बल्लेबाजी पारी के 25वें ओवर में देखने को मिला. विपक्षी टीम के लिए तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया (Anrich Nortje) गेंदबाजी कर रहे थे. वहीं इंग्लिश टीम के लिए जेसन रॉय बल्लेबाजी कर रहे थे.

Marais Erasmus has no interest in ODI cricket at all 😅 #SAvENG pic.twitter.com/qnsjPe7A0j

— Farid Khan (@_FaridKhan) January 28, 2023