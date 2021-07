दिनेश कार्तिक बोले- दूसरों की पत्नी और बैट पसंद आता है

⁦⁦@DineshKarthik⁩ take a bow👏🏻👏🏻 Brilliant commentary 😂😂 I can imagine ⁦@felixwhite⁩ and ⁦@gregjames⁩ applauding right now #tailendersoftheworlduniteandtakeover pic.twitter.com/SLD4kxIB2n