टेस्ट सीरीज में दो-दो हाथ करने पाकिस्तान पहुंची इंग्लिश टीम, शेड्यूल से लेकर रिकॉर्ड तक...यहां पढ़ें सब एक नजर में

नई दिल्ली. पाकिस्तान और इंग्लैंड (Pakistan vs England) के बीच खेले जानें वाले तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लिश टीम पाकिस्तान पहुंच गई है. पाकिस्तान दौरे पर मेहमान टीम का यह दूसरा चरण है. पहले चरण के अंतर्गत दोनों टीमों के बीच सात मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी. अब दूसरे चरण के तहत तीन मैचों की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का आगाज एक दिसंबर से होगा.

इंग्लैंड क्रिकेट ने खिलाड़ियों का शेयर किया वीडियो:

पाकिस्तान दौरे पर पहुंची इंग्लिश टीम का एक वीडियो इंग्लैंड क्रिकेट ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो में सभी खिलाड़ी पाकिस्तान में अपने सामान के साथ गुजरते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि टीम के प्रमुख कोच ब्रेंडन मैकुलम सबसे आगे चल रहे हैं. वहीं टीम के खिलाड़ी एवं अन्य स्टॉफ उनके पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं.

Touchdown in Pakistan for our Men’s Test squad! 🇵🇰 pic.twitter.com/2GbRr1Xcw1

— England Cricket (@englandcricket) November 26, 2022