IND VS ENG: इंग्लैंड का हैरान करने वाला फैसला, मोइन अली को टीम से किया रिलीज, जानिए वजह

नई दिल्ली. भारत के खिलाफ लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट मैच हारने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने बेहद ही हैरान करने वाला फैसला लिया है. इंग्लैंड की टीम ने 25 अगस्त से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट मैच (India vs England, 3rd Test) से पहले अपने ऑलराउंडर मोइन अली को टीम से रिलीज कर दिया है. दरअसल मोइन अली (Moeen Ali) को The Hundred के फाइनल में खेलने की इजाजत दी गई है. मोइन अली The Hundred में बर्मिंघम फीनिक्स के कप्तान हैं और उनकी टीम ने सबसे पहले फाइनल में जगह बनाई. The Hundred का फाइनल मैच 21 अगस्त को होगा. फाइनल में बर्मिंघम की टीम किससे भिड़ेगी इसका फैसला शुक्रवार को एलिमिनेटर मुकाबले के बाद होगा. एलिमिनेटर मुकाबला साउदर्न ब्रेव और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच शुक्रवार को होगा.

बता दें मोइन अली के अलावा क्रेग ओवरटन को भी इंग्लैंड की टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया है. ओवरटन साउदर्न ब्रेव टीम का हिस्सा हैं, जिसे शुक्रवार को एलिमिनेटर मैच खेलना है. वहीं इस टीम के फिन एलेन और कॉलिन डी ग्रान्डहोम न्यूजीलैंड टीम से जुड़ने चले गए हैं इसलिए अब ये दोनों खिलाड़ी एलिमिनेटर में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. The Hundred 21 अगस्त को खत्म हो जाएगा और भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच 25 अगस्त से लीड्स में होना है. लॉर्ड्स में भारत से मिली करारी हार के बाद इंग्लैंड ने अपने दो खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया, ये काफी चौंकाने वाला फैसला है.

इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट के लिए किए बड़े बदलाव

बुधवार को इंग्लैंड ने लीड्स टेस्ट के लिए अपनी टीम का ऐलान किया. इंग्लैंड ने तीन खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी. ओपनर डोम सिबली, जैक क्रॉले और जैक लीच को टीम से बाहर कर दिया गया है. वहीं नंबर 1 टी20 बल्लेबाज डेविड मलान को टेस्ट टीम में दोबारा जगह मिली है. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज साकिब महमूद भी स्क्वाड में शामिल हुए हैं. वहीं तेज गेंदबाज मार्क वुड को चोट के बावजूद तीसरे टेस्ट की टीम में जगह मिली है. इंग्लैंड के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड ने कहा, ‘डेविड मलान टेस्ट फॉर्मेट में वापसी के हकदार हैं. सभी फॉर्मेट में उन्हें काफी अनुभव है और मुझे यकीन है कि अगर मौका मिलता है तो वह अपने घरेलू मैदान पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.’ डेविड मलान ने 15 टेस्ट मैचों में महज 27.8 की औसत से 724 रन बनाए हैं. वो टेस्ट में एक शतक ही लगा पाए हैं.

लीड्स टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम- जो रूट, मोइन अली, जेम्स एंडरसन, जॉनी बेयरस्टो, रॉरी बर्न्स, जोस बटलर, सैम करेन, हसीब हमीद, डैन लॉरेंस, साकिब महमूद, डेविड मलान, क्रेग ओवरटन, ऑली पोप, ऑली रॉबिनसन, मार्क वुड.