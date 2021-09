नई दिल्‍ली. भारत और इंग्‍लैंड (India vs England) के बीच द ओवल में खेले जा रहे चौथे टेस्‍ट मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma), केएल राहुल (KL Rahul) और चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने कमाल कर दिया. तीनों बल्‍लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्‍लेबाजी की. रोहित ने 127 बनाए, वहीं केएल राहुल ने 47 रन की पारी खेली. पुजारा ने इसके बाद आतिशी 61 रन बनाए. इस तिकड़ी के दम पर भारत ने तीसरे दिन का खेल समाप्‍त होने तक दूसरी पारी में 3 विकेट पर 270 रन बना लिए हैं.

पुजारा ने इंग्लिश गेंदबाजों को काफी परेशान किया. इंग्‍लैंड के तेज गेंदबाज क्रेग ओवरटन ने भी पुजारा पर दबाव बनाने की काफी कोशिश की, मगर वो सफल नहीं हो पाए. पुजारा ने ओवरटन के खिलाफ काफी रन जोड़े. पुजारा की बल्‍लेबाजी को देखकर ओवरटन को खुद पर ही गुस्‍सा आने लगा और 49वें ओवर में उन्‍होंने गुस्‍सा भी निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

