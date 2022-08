'उड़ता सैम बिलिंग्स': विकेट के पीछे इंग्लिश विकेटकीपर ने चीते की तरह लगाई छलांग, जिसने भी देखा यह VIDEO...

लंदन. दक्षिण अफ्रीकी टीम (South Africa National Cricket Team) मौजूदा समय में इंग्लैंड दौरे (England Tour) पर है. वनडे और टी20 सीरीज के समापन के बाद दोनों टीमों के बीच 17 अगस्त से 12 सितंबर के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लिश जमीं पर रमने के लिए अफ्रीकी खिलाड़ियों को कुछ प्रैक्टिस मैच खेलने का मौका मिला है. इस दौरान एक मुकाबले में इंग्लैंड लॉयंस की तरफ से शिरकत कर रहे 31 वर्षीय इंग्लिश विकेटकीपर खिलाड़ी सैम बिलिंग्स (Sam Billings) ने विकेट के पीछे हवा में छलांग लगाते हुए एक कैच लपककर सबक हैरान कर दिया है. इंग्लिश विकेटकीपर का जो भी यह कैच देख रहा उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा है.

सैम बिलिंग्स के इस उम्दा कैच का वीडियो इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इंग्लैंड लॉयंस के तेज गेंदबाज क्रेग ओवरटन दो स्लीप के साथ तेज गेंदबाजी कर रहे हैं. इस दौरान बल्लेबाज की एक गलती के बाद गेंद स्लीप में जा रही थी, लेकिन बिलिंग्स ने हवा में छलांग लगाते हुए इस कैच को लपक लिया. बिलिंग्स के इस कैच की चारो तरफ जमकर सराहना हो रही है.

Two worldie catches in two Overton balls!

Take a bow @sambillings and Will Jacks 👏

Two worldie catches in two Overton balls!

Take a bow @sambillings and Will Jacks 👏

— England Cricket (@englandcricket) August 9, 2022