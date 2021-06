भारत के खिलाफ टेस्ट के लिए इंग्लैंड की महिला टीम का ऐलान, हैट्रिक लेने वाली एमिली अलोर्ट को मिली जगह

ब्रिस्टल. तेज गेंदबाज एमिली अर्लोट (Emily Arlott) को भारत के खिलाफ 16 जून से शुरू हो रहे एकमात्र टेस्ट के लिए इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है. इंग्लैंड ने 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, जिसमें और छंटनी की जाएगी. बाहर होने वाले खिलाड़ी रशेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी (RHFT) में भाग लेंगे. अर्लोट ने हाल ही में आरएचएफटी में हैट्रिक लगाई थी.



भारत के खिलाफ हीथर नाइट टीम की कप्तान होगी. भारतीय टीम सात साल में पहला टेस्ट खेलेगी. इसके बाद तीन वनडे और तीन टी20 मैच भी खेले जाएंगे. वहीं, भारत के लिए टेस्ट और वनडे टीम की कमान मिताली राज के हाथों में है जबकि टी20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं.



मुख्य कोच लीजा नाइटली ने ईसीबी द्वारा जारी बयान में कहा, ''कोरोना काल में टीम में कवर की जरूरत को देखते हुए टीम चुनना कठिन था, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं.'' भारतीय महिला टीम 16 जून से इंग्लैंड (India W vs England W) में टेस्ट खेलेगी, जो सात साल में उसका पहला टेस्ट होगा. इसके बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट के साथ में वनडे और टी20 सीरीज भी खेलेगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया (India W vs Australia W) सीरीज 19 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच खेली जाएगी.



भारत-इंग्लैंड दौरे का शेड्यूल



भारत-इंग्लैंड दौरे का आगाज टेस्ट मैच से होगा. 16 जून को ब्रिस्टल में टेस्ट मैच खेला जाएगा. इसके बाद ब्रिस्टल, टॉन्टन और वूस्टर में वनडे सीरीज के तीन मैच खेलेगी. पहला वनडे 27 जून, दूसरा वनडे 3 जुलाई और तीसरा वनडे 9 जुलाई को खेला जाएगा. 9, 11 और 15 जुलाई को टी20 मैच खेले जाएंगे. ये मुकाबले नॉर्दैंट्स, होव और चेम्सफोर्ड में होंगे.



