Commonwealth Games 2022: इंग्लैंड की 15 सदस्यीय टीम का हुआ ऐलान, यही खिलाड़ी अफ्रीकी टीम के साथ भी करेंगी दो-दो हाथ

लंदन. दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स (Birmingham 2022 Commonwealth Games) के लिए 15 सदस्यीय इंग्लिश महिला टीम का ऐलान कर दिया गया है. 15 सदस्यीय टीम की कमान 31 वर्षीय महिला ऑलराउंडर खिलाड़ी हीथर नाइट (Heather Knight) के हाथों में है. इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला 21 जुलाई को चेम्सफोर्ड में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमें दूसरे टी20 मुकाबले के लिए 23 जुलाई को वॉर्सेस्टर में आमने-सामने होंगी. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 जुलाई को डर्बी में खेला जाएगा.

दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के बाद इंग्लिश टीम सीधे बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत करेगी. इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में इंग्लिश महिला खिलाड़ियों का पहला मुकाबला ग्रुप बी में 30 जुलाई को न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के साथ है. कीवी महिला टीम से भिड़ंत के बाद इंग्लिश टीम का अगला मुकाबला दो अगस्त को अफ्रीकी महिला टीम के साथ है.

