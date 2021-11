T20 World Cup 2021: पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की भिड़ंत इंग्लैंड से, कीवी टीम लेगी 2019 का बदला

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ ट्रेंट बोल्ट को उम्मीद है कि उनकी टीम टी20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड की बेहद संतुलित टीम के खिलाफ ‘बड़ा उलटफेर’ कर सकती है. इंग्लैंड (England vs New Zealand) की टीम ने मौजूदा टूर्नामेंट के सुपर 12 चरण में शानदार प्रदर्शन से दबदबा बनाते हुए जीत दर्ज की लेकिन अंतिम ग्रुप मैच में उसे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. दूसरी तरफ न्यूजीलैंड (NZ vs ENG) ने अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट की हार के साथ की और फिर लय हासिल करते हुए लगातार चार मुकाबले जीते.

फिलहाल सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड का पलड़ा भारी माना जा रहा है. न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में बोल्ट ने कहा, ‘‘इंग्लैंड की टीम मैच विजेताओं से भरी पड़ी है. उनकी टीम काफी संतुलित है और वे अभी सीमित ओवरों का अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए उम्मीद करते हैं कि हम बड़ा उलटफेर कर पाएंगे. सीमित ओवरों के क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अच्छा इतिहास है. इसलिए मुझे यकीन है कि स्वदेश में काफी लोग दिलचस्पी के साथ इस मुकाबले को देखेंगे.’’

पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ हार के बाद न्यूजीलैंड ने अपने प्रदर्शन में निरंतरता लाते हुए भारत, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को हराकर अंतिम चार में जगह बनाई.

न्यूजीलैंज की संभावित प्लेइंग 11: मार्टिन गप्टिल, डेरिल मेचिल, केन विलियमसन, डेवॉन कॉनवे (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, जिमी नीशम, मिशेल सेंटनर. टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और ईश सोढ़ी.

इंग्लैंड की संभावित प्लेंइंग 11: जॉनी बेयरस्टो, जोस बटलर, डेविड मलान, सैम बिलिंग्स, ऑयन मॉर्गन, लियाम लिविंगस्टोन, मोईन अली, क्रिस वोक्स, आदिल रशीद, मार्क वुड और क्रिस जॉर्डन.