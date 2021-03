IND VS ENG: इंग्लैंड के कप्तान ऑयन मॉर्गन वनडे सीरीज से बाहर, जोस बटलर को मिली कमान

. भारत दौरे पर इंग्लैंड की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज गंवाई और उसके बाद टी20 सीरीज में भी उसे हार का मुंह देखना पड़ा. अब इंग्लैंड को एक और बड़ा झटका लगा है. इंग्लैंड के कप्तान ऑयन मॉर्गन (Eoin Morgan out of ODI Series) चोट के चलते वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. मॉर्गन को पहले वनडे के दौरान फील्डिंग करते हुए हाथ में चोट लगी थी. उनकी चोट गंभीर है और वो बचे हुए दो वनडे मैचों में नहीं खेलेंगे. मॉर्गन की जगह जोस बटलर इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे. वहीं डेविड मलान को वनडे टीम में जगह दी गई है.ऑयन मॉर्गन के चोटिल होने के बाद लियाम लिविंगस्टोन के दूसरे वनडे में खेलने के आसार बढ़ गए हैं. लिविंगस्टोन ने हाल ही में हुई बिग बैश लीग में धमाकेदार बल्लेबाजी की थी. साथ ही वो अच्छी लेग स्पिन भी कर लेते हैं. बता दें दूसरे वनडे से इंग्लैंड के एक और बल्लेबाज सैम बिलिंग्स भी बाहर हो गए हैं.उनके रविवार को होने वाले मैच में खेलने पर बाद में फैसला किया जाएगा।ऑयन मॉर्गन पहले वनडे में चोट के बावजूद बल्लेबाजी के लिए उतरे थे. उनके अंगूठे और उसके पास की उंगली के बीच चोट लगी थी और वहां चार टांके भी लगाए गए थे. गुरुवार को मॉर्गन ने एमसीएस स्टेडियम में फील्डिंग प्रैक्टिस की. हालांकि इसके बाद उन्होंने खुद को अनफिट पाया और बचे हुए दो वनडे मैचों से बाहर हो गए. उनकी जगह दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज डेविड मलान को टीम में जगह दी गई है. IND VS ENG: टीम इंडिया की 4 कमजोरियों का फायदा उठाकर इंग्लैंड जीत सकती है दूसरा वनडे! बता दें ऑयन मॉर्गन फॉर्म में भी नहीं चल रहे थे. टी20 सीरीज की तीन पारियों में मॉर्गन महज 33 रन ही बना सके. इसके बाद वनडे सीरीज के पहले मैच में भी मॉर्गन 22 रन बनाकर आउट हो गए. मॉर्गन का फॉर्म में ना होना टीम इंग्लैंड को खल रहा है.