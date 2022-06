VIDEO: विकेटकीपर के हाथ में थी गेंद, फिर भी बल्लेबाजों ने चुरा लिए 3 रन; हुआ फुलऑन ड्रामा

नई दिल्ली. क्रिकेट मैदान में तेजी दिखाना भी कई बार भारी पड़ जाता है. ऐसा ही कुछ चेक रिपब्लिक में की राजधानी प्राग में चल रहे यूरोपियन क्रिकेट लीग के एक मुकाबले के दौरान हुआ. जहां एक विकेटकीपर के गेंद को तेजी से स्टम्प पर फेंकने की कोशिश में विपक्षी टीम के बल्लेबाजों ने तीन रन चुरा लिए. इस दौरान 3 बार गेंदबाजी करने वाली टीम को रन आउट का मौका मिला. लेकिन, तीनों ही मौकों पर फील्डर ऐसा करने से चूक गए. इस दौरान मैदान पर फुलऑन ड्रामा देखने को मिला. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद शायद ही कोई अपनी हंसी रोक पाए. यह मुकाबला विनोहरडी और प्राग बारबैरियंस क्लब के बीच खेला गया.

इस मैच में प्राग बारबैरियंस ने पहले बल्लेबाजी की और जिस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो प्राग की पारी के तीसरे ओवर का है. दो ओवर के बाद बारबैरियंस का स्कोर 16 रन था. क्रीज पर जहानुर हक के साथ एंड्रयू सिम थे. अरशद हयात ने तीसरे ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी. सिम ने क्रीज से आगे निकलकर इस पर शॉट मारना चाहा. लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई और विकेटकीपर के ग्लव्स में चली गई. इसके बाद भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा बल्लेबाज रन लेने के लिए क्रीज से बाहर निकल आया.

बल्लेबाज तीन-तीन बार रन आउट होने से बचे

वहीं, स्ट्राइकर क्रीज के भीतर ही था. इसके बाद भी विकेटकीपर ने बॉल को स्टम्प की तरफ फेंक दिया. गेंद विकेट पर नहीं लगी और मिड ऑफ की तरफ चली गई. इस बीच, दोनों बल्लेबाजों ने एक रन के लिए दौड़ लगा दी. इस बीच, विकेटकीपर ने दोबारा रन आउट करने के लिए गेंद को नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया. इस बार भी गेंद विकेट पर नहीं लगी और गेंदबाज भी उसे रोकने में नाकाम रहा. बस, इसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाजों ने दूसरे रन के लिए दौड़ लगा दी.

They sneaked in 3️⃣ runs out of nowhere!!‍ @CzechCricket#EuropeanCricketSeries #CricketInCzechRepublic pic.twitter.com/Ld3olDLeuT

— European Cricket (@EuropeanCricket) June 8, 2022