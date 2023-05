WTC फाइनल के लिए चुनी टीम से खुश नहीं पूर्व भारतीय कोच, बोले- सेलेक्टर्स ने कर दी बड़ी गलती...

नई दिल्ली. भारत के पूर्व कप्तान और कोच अनिल कुंबले ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के लिए चुनी गई टीम को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. अनिल कुंबले का कहना है कि अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा को ना चुनकर चयनकर्ताओं ने एक बड़ी गलती कर दी है. कुंबले आईपीएल 2023 में ऋद्धिमान साहा के परफॉर्मेंस पर बात करते हुए कहा कि चयनकर्ता अक्सर अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज के प्रदर्शन पर ध्यान नहीं देते हैं. ऋद्धिमान साहा आईपीएल 2023 में पूरे रंग में नजर आ रहे हैं. उन्होंने इस सीजन में अबतक गुजरात टाइटन्स के लिए खेलते हुए 11 मैचों में 273 रन बना लिए हैं.

अनिल कुंबले ने जियो सिनेमा पर कहा, ”ऋद्धिमान साहा को देखिए. वह ना केवल स्टम्प्स के पीछे बल्कि स्टम्प्स के आगे भी इस पूरे आईपीएल में शानदार हैं. उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. उन पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन वह भारत के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपरों में से एक हैं. मुझे लगता है कि चयनकर्ता डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए उन्हें ना चुनकर भूल कर कर गए हैं.”

अनिल कुंबले ने आगे कहा, ”ऋद्धिमान साहा को भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा होना चाहिए था. मैं जानता हूं कि केएस भरत टीम का हिस्सा हैं और उन्होंने मौका मिलने पर अच्छा प्रदर्शन किया है. लेकिन ऋद्धिमान साहा स्टंप्स के पीछे शानदार हैं और उन्होंने जब भी मौका मिला तो उन्होंने स्टंप्स के सामने भी अपनी बल्लेबाजी से असाधारण प्रदर्शन किया.”

