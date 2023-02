...तो लाचारी में धोनी ने जोगिंदर शर्मा से करवाया था 20वां ओवर! आरपी सिंह ने बताई फाइनल की रोमांचक कहानी, VIDEO

नई दिल्ली. एमएस धोनी (MS Dhoni) की अगुवाई में भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए साल 2007 में टी20 वर्ल्ड कप का पहला खिताब अपने नाम किया. फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की भिड़ंत चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हुई. यहां ब्लू टीम को विपक्षी टीम के खिलाफ पांच रन से जीत मिली. मैच के हीरो इरफान पठान (Irfan Pathan) रहे. उन्होंने भारतीय टीम के लिए चार ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 16 रन खर्च करते कर सर्वाधिक तीन सफलता प्राप्त की. इस उम्दा गेंदबाजी के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. लेकिन हाल ही में संन्यास का ऐलान करने वाले जोगिंदर शर्मा की भी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है. उन्होंने ब्लू टीम के लिए आखिरी ओवर डाला और जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

टी20 वर्ल्ड कप 2007 को करीब 15 साल बीच चुके हैं. लेकिन भारतीय टीम की यह ऐतिहासिक जीत अबतक भारतीय दिलो में विद्यमान है. हाल ही में SAT20 लीग में कमेंट्री के दौरान आरपी सिंह ने आकाश चोपड़ा के साथ हुई बातचीत के दौरान एक बार फिर से इतिहास के पन्नों को खोला है. उन्होंने बताया कि आखिर क्यों कैप्टन धोनी ने आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा (Joginder Sharma) से करवाया.

