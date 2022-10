VIDEO: रिचर्ड्स और मियांदाद के बीच हुई साइकिल रेस, हार जीत का निर्णय आप ही बताएं

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट (Pakistan Cricket) ने पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद और विव रिचर्ड्स का एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो में दोनों दिग्गज खिलाड़ी बीच मैदान में साइकिल से रेस लगाते हुए नजर आ रहे हैं. इस खूबसूरत वीडियो को शेयर करते हुए बोर्ड ने इसके कैप्शन में लिखा है, ‘आज हमें एक बेहतर वीडियो दिखाएं, हम इंतजार करेंगे!’

शेयर किए वीडियो में दोनों पूर्व दिग्गज खिलाड़ी साइकिल पर सवार नजर आ रहे हैं. रिचर्ड्स और जावेद मियांदाद (Javed Miandad) अपने जमाने के बेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं. इस बीच दोनों खिलाड़ियों की मैदान में जब भी टकराव हुई, फैंस को एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला. फिलहाल दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान जूनियर लीग (Pakistan Junior League) में मेंटर की भूमिका अदा कर रहे हैं.

Show us a better video today, we will wait! 😍😍pic.twitter.com/yLyPPM494G

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 16, 2022