किस्मत हो तो ऐसी... स्टंप्स पर लगी गेंद... फिर भी पवेलियन नहीं लौटा बैटर, फिन एलेन के साथ गजब ड्रामा

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड के ओपनर फिन एलेन (Finn Allen) श्रीलंका (NZ vs SL) के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में बोल्ड होने के बावजूद आउट नहीं हुए. फिन एलेन श्रीलंकाई तेज गेंदबाज कसुन रजिता (Kasun Rajitha) की एक गेंद खेलने से चूक गए और गेंद सीधे स्टंप्स से टकराई लेकिन वह आउट नहीं दिए गए. यह देखकर खुद बैटर भी हक्का बक्का रह गया. कमेंटेटर क्रेग मैकमिलन ने जोर से कहा बोल्ड. लेकिन कुछ ही देर बाद सबको समझ आ गया कि बैटर नॉटआउट ही रहेगा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है. लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

ऑकलैंड वनडे में यह वाकया मेजबान कीवी टीम की पारी के तीसरे ओवर में हुआ. कसुन रजिता के इस ओवर की दूसरी गेंद पर ओपनर चाड बोवेस ने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री के पार भेज दिया. तीसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर तीन रन लिए. अब स्ट्राइक पर थे फिन एलेन और उनके सामने गेंदबाजी छोर पर थे कसुन रजिता. एलेन ने गेंद को आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की लेकिन वह बैट के किनारे से निकलते हुए स्टंप्स पर जा लगी. लेकिन बेल्स नहीं गिरी. इसलिए उन्हें आउट नहीं दिया गया. वह खुद अपनी इस किस्मत पर अचंभित थे.

क्या कहता है नियम

मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) के 28 नियम के मुताबिक बेल्स जब तक स्टंप्स ने नीचे नहीं गिरेगी, तब तक किसी बैटर को आउट नहीं माना जाएगा. अगर बेल्स उछलकर फिर स्टंप पर जा ठहरती है तब भी बैटर आउट नहीं माना जाएगा. नियम के मुताबिक स्टंप का पूरी तरह से उखड़ना भी अनिवार्य है. इस घटना में गेंद स्टंप्स से टकराई लेकिन गिल्लियां नीचे नहीं गिरीं.

