नई दिल्ली. पिछले कुछ समय से क्रिकेट के सबसे पुराने फॉर्मेट यानी टेस्ट में रोमांच लौटने लगा है. 5 दिवसीय मैच में रिजल्ट आने लगे हैं. सही मायने में कहें तो बैटर्स अब टेस्ट में भी पहली ही गेंद से चौका और छक्का जड़ने लगे हैं. मौजूदा समय में भारत बनाम विंडीज (IND vs WI), पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (PAK vs SL) और इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (ENG vs AUS) के बीच टेस्ट सीरीज में बैटर्स की ओर से अलग ही अप्रोच देखने को मिल रहा है. उपरोक्त सीरीज में अलग तरह का क्रिकेट देखने को मिल रहा है. बैटर्स कमजोर बॉल को बाउंड्री से बाहर भेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं. कुल मिलाकर कहा जाए तो अब टेस्ट में टुकटुक की बजाए बैटर्स चौकों और छक्कों में बात कर रहे हैं.

इंग्लैंड की टीम पिछले कुछ समय से बेन स्टोक्स की कप्तानी में जिस शैली में टेस्ट क्रिकेट खेल रही है उसे बैजबॉल का नाम दिया गया. दूसरी ओर, भारत ने हाल में विंडीज के खिलाफ संपन्न 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में जिस अप्रोच के साथ बैटिंग की उसे DravBall का नाम दिया गया. इंग्लैंड और भारत के बाद पाकिस्तान की टीम भी श्रीलंका में अलग तरह की टेस्ट क्रिकेट खेल रही है. पाकिस्तान के पूर्व पेसर शोएब अख्तर ने इसे PakBall का नाम दिया है.

पाकिस्तान ने पाकबॉल से 4 दिन के भीतर जीता कोलंबो टेस्ट

बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम इस समय श्रीलंका में मेजबानों के साथ सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेल रही है. इस टेस्ट मैच में पाकिस्तानी बैटर्स ने गजब की बैटिंग की. नतीजन पाकिस्तान की टीम ने चौथे दिन ही मेजबान श्रीलंका को पारी और 222 रन से पराजित कर दिया. पाकिस्तान ने 28.3 ओवर में 5 ओवर प्रति रेट के ज्यादा से 145 रन बटोर लिए. पाकिस्तान की धुआंधर बैटिंग को देखकर रावलपिंडी एक्सप्रेस अख्तर से रहा नहीं गया और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या #PakBall कोई चीज बनती जा रही है.’ श्रीलंका को पहली पारी में 166 रन पर समेटने के बाद पाकिस्तान ने पहली पारी में 5 विकेट पर 576 रन बनाए. शफीक ने 201 रन की पारी खेली जबकि अगा सलमान 132 रन पर नाबाद लौटे.

ड्रैवबॉल क्या है

भारत ने विंडीज के खिलाफ जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेला, उसे टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ के नाम से जोड़कर ड्रेवबॉल कहा जा रहा है. टीम इंडिया की टेस्ट में ऐसी अप्रोच पहली बार देखने को मिली है. रोहित शर्मा एंड कंपनी ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट की दूसरी पारी में आक्रामक बैटिंग करते हुए 24 ओवर में 2 विकेट पर 181 रन बनाकर पारी घोषित की. रोहित और ईशान किशन ने तेज फिफ्टी जड़ी. भारतीय कप्तान ने 44 गेंदों पर 57 रन बनाए वहीं यशस्वी जायसवाल ने 30 गेंदों पर 38 रन जुटाए जबकि विकेटकीपरी ईशान ने 34 गेंदों पर 52 रन की पारी खेलकर धोनी के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया.

बैजबॉल क्या है

बैजबॉल गेम का नाम इंग्लैंड के मौजूदा टेस्ट कोच ब्रैंडन मैकुलम के नाम पर पड़ा है. आक्रामक बैटिंग के लिए विख्यात न्यूजीलैंड के पूर्व विकेटकीपर बैटर मैकुलम का निकनेम बैज है. बैज और बॉल को जोड़कर यह नाम दिया गया है. कोच मैकुलम और कप्तान बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट की परिभाषा ही बदलकर रख दी है. इंग्लिश टीम अब टेस्ट में भी टी20 शैली की क्रिकेट खेल रही है. इंग्लैंड जिस अंदाज में टेस्ट क्रिकेट खेल रही है उसमें सिर्फ एक टेस्ट मैच अभी तक ड्रॉ रहा है.

पाकिस्तान ने श्रीलंका से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम की. पाकिस्तान की चौथे दिन ही बड़ी जीत के बाद उसके पाकबॉल की जमकर चर्चा हो रही है. शोएब अख्तर भी अपनी टीम की बड़ी जीत से बेहद खुश हैं.

