Explainer: ऋषि धवन हेड प्रोटेक्शन पहनकर गेंदबाजी करने क्यों उतरे? जानिए क्या है इसका राज

नई दिल्ली. पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर ऋषि धवन (Rishi Dhawan) जब चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ आईपीएल के 38वें लीग मुकाबले में गेंदबाजी करने उतरे तो उनकी आंखों के ऊपर पारदर्शी चश्मा की तरह कुछ लगा हुआ था. हालांकि साइज में वह सामान्य चश्मा से काफी बड़ा था. उस समय स्टेडियम में बैठे फैंस सहित कॉमेंटेटर के आलवा टेलीविजन सेट के आगे बैठे दर्शक भी यह जानना चाह रहे थे कि आखिर ये है क्या? हालांकि बाद में पता चला कि यह हेड प्रोटेक्शन था, जो ऋषि धवन ने चोट से बचने के लिए पहना था.

पंजाब किंग्स ने वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में चेन्नई को 11 रन से हराकर मौजूदा सीजन में अपनी चौथी जीत दर्ज की. रणजी ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश टीम की कप्तानी करने वाले ऋषि धवन 6 साल बाद आईपीएल में खेलने उतरे थे. उन्होंने इससे पहले अपना आखिरी आईपीएल मैच 2016 में खेला था.

What’s more dangerous than a lion? . #SherSquad, tune in to this video to find out the reason behind @rishid100‘s initial absence & how he is all set for a roaring comeback now #SaddaPunjab #PunjabKings #IPL2022 #ਸਾਡਾਪੰਜਾਬ #RishiDhawan pic.twitter.com/mnKKULSSrz

— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 24, 2022