नई दिल्‍ली. आईपीएल 2023 के अहम मुकाबले में रॉयल चैंलेंजर्स बैंगलोर ने एम चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम में फाफ डु प्‍लेसिस ने सीजन का सबसे लंबा छक्‍का जड़ दिया. यह छक्‍का इतना लंबा था कि स्‍टेडियम में बैठा हर कोई हैरान रह गया. स्‍वयं दूसरे छोर पर खड़े ग्‍लेन मैक्‍सेवल और डगआउट में बैठे विराट कोहली भी इसपर रिएक्‍शन देने से खुद को नहीं रोक पाए. डु प्‍लेसिस ने गेंद को स्‍टेडियम से बाहर पहुंचा दिया। बॉल कार पार्किंग में जाकर गिरी.

115 मीटर के हैरतअंगेज छक्‍के के बाद विरोधी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्‍तान केएल राहुल के भी तोते उड़ गए. आरसीबी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए. आतिशी बल्‍लेबाजी की शुरुआत विराट कोहली ने की. पूर्व कप्‍तान ने चार चौकों और इतने ही छक्‍कों की मदद से 44 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली.

