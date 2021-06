फाफ डुप्लेसी को PSL में चोट लगने के बाद हुआ मेमॉरी लॉस, जानें हेल्थ अपडेट

नई दिल्ली. पाकिस्तान सुपर लीग टी20 टूर्नामेंट (PSL) अबू धाबी में खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट के एक मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज फाफ डुप्लेसी (Faf du Plessis) चोटिल हो गए थे. डुप्लेसी ने बताया कि पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान एक चोट लगने के बाद उन्हें मेमॉरी लॉस का सामना करना पड़ा है. लेकिन इसके साथ ही उन्हें यकीन है कि वह जल्द ही एक्शन में वापस लौटेंगे. डुप्लेसी एक बाउंड्री बचाने की कोशिश करते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स टीम के साथी मोहम्मद हसनैन से टकरा गए थे. हालांकि, इस मैच में पेशावर जाल्मी से टीम को 61 रन की हार का सामना करना पड़ा था.



सलामी बल्लेबाज सैम अयूब ने डुप्लेसी की जगह कन्कशन सब्स्टीट्यूट की जगह ली. चोट लगने के एक दिन पर फाफ डुप्लेसी (Faf du Plessis Health Update) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और अपना हेल्थ अपडेट फैन्स के साथ शेयर किया. उन्होंने दुआओं और संदेशों के लिए अपने फैन्स का शुक्रिया अदा किया. इसके साथ ही बताया कि उन्हें हल्के मेमॉरी लॉस की समस्या हो गई है.



WTC Final: भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान, जानें कौन हुआ IN और कौन OUT



Ind W vs Eng W: 7 साल बाद टीम इंडिया खेलेगी टेस्‍ट मैच, एक साथ कई खिलाड़ी करेंगे डेब्‍यूउन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ''समर्थन के आए सभी संदेशों के लिए आप सभी का धन्यवाद. मैं ठीक होकर होटल में वापस आ गया हूं. मुझे चोट के साथ कुछ मेमॉरी लॉस हो गया है लेकिन मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा. उम्मीद है कि जल्द ही मैदान पर वापसी करूंगा.''



मोहम्मद हसनैन से टकराने के बाद 36 वर्षीय फाफ डुप्लेसी जमीन पर लेट गए थे. ग्लेडियेटर्स के फिजियो ने उनके उठने से पहले उनका इलाज किया और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. पारी के 19वें ओवर में जब डुप्लेसी बाउंड्री रोकने की कोशिश कर रहे थे तो उनका सिर हसनैन के घुटने से टकरा गया था. इसके बाद साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर मैदान पर गिर पड़े थे.



Praying to Almighty for the speedy recovery and a good health for #FafduPlessisMay he #getwellsoon ! pic.twitter.com/TT1JaTGFCH