VIDEO: 39 साल के फाफ डुप्लेसी ने दिखाई चीते सी फुर्ती, दौड़े... लगाई डाइव... लपका अद्भुत कैच

नई दिल्ली. फाफ डुप्लेसी ने 39 साल की उम्र में ऐसा कैच लपका है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. टेक्सास सुपर किंग्स (TSK) के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने सोमवार को एमआई न्यूयॉर्क (MINY) के खिलाफ मेजर लीग क्रिकेट (MLC) मैच खेलते हुए मैच नंबर 7 में टिम डेविड को आउट करने के लिए अद्भुत कैच लपका है.

टीएसके ने यह मैच 17 रन से जीता और डेवोन कॉनवे को ‘मैन ऑफ द मैच’ का पुरस्कार दिया गया. उन्होंने ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम में 55 गेंदों में 74 रन बनाए. अंतिम ओवर में 21 रनों की जरूरत थी. टिम डेविड ने डैनियल सैम्स की ऑफ के बाहर की धीमी गेंद को गलत समय पर खेला. ऐसा लग रहा था कि गेंद ‘नो मैन्स लैंड’ की ओर जा रही थी, लेकिन डुप्लेसी का इरादा कुछ और ही था.

फाफ डुप्लेसी लॉन्ग-ऑन बाउंड्री से दौड़े. आगे बढ़कर शानदार डाइव लगाई और एक अद्भुत कैच लपक लिया. 39 साल की में फाफ डुप्लेसी की इस फिटनेस और फील्डिंग की जमकर तारीफ हो रही है. फैन्स सोशल मीडिया पर भी डुप्लेसी का यह वीडियो खूब शेयर कर रहे हैं.

FAF TAKES A BLINDER!

Is that the game? pic.twitter.com/oPn4m2fo7x

— Major League Cricket (@MLCricket) July 18, 2023