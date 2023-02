2 दिन पहले बाबर आजम की टीम की बजाई बैंड, इनाम में मिला था 1.5 लाख का फोन, अब हुई सरेआम बेइज्जती!

नई दिल्ली. एक मैच पहले जिस खिलाड़ी को दमदार पारी खेलने के लिए फ्रेंचाइजी ने इनाम में 1.5 लाख का IPhone 14 और एक प्लॉट गिफ्ट किया था. अब उसी खिलाड़ी की घनघोर बेइज्जती हुई है. ये खिलाड़ी है फखर जमां. लाहौर कलंदर्स के फखर ने 2 दिन पहले बाबर आजम की टीम पेशावर जाल्मी के खिलाफ 96 रन की आतिशी पारी खेली थी. उन्होंने महज 45 गेंद में 10 छक्के और 3 चौके की मदद से 96 रन ठोके थे. फखर की इस तूफानी पारी से लाहौर कलंदर्स ने पेशावर जाल्मी को 40 रन से हराया था. हालांकि, इतना बड़ा इनाम मिलने के बाद इस बल्लेबाज की सरेआम बेइज्जती हुई है. ये कैसे वो आपको बताते हैं.

फखर जमां ने पेशावर जाल्मी के खिलाफ 96 रन की पारी खेलने के बाद अगले मैच में इस्लामाबाद यूनाइडेट के खिलाफ खेलने उतरे थे. इस मैच में भी फखर ने पारी की शुरुआत करते हुए 36 रन की पारी खेली थी. उन्होंने 5 चौके और एक छक्का लगाया था. वो जिस लय में दिख रहे थे. उससे तो यही लग रहा था कि फखर इस मैच में भी पिछले मुकाबले की तरफ चौके-छक्कों की बरसात कर देंगे. लेकिन, फखर की पारी का अंत आईपीएल 2023 की नीलामी में सबसे महंगे बिके सैम करेन के भाई टॉम करेन ने कर दिया.

Chopped on! And the middle pole is broken 😱

Tom Curran picks up a massive wicket.#HBLPSL8 | #SabSitarayHumaray | #LQvIU pic.twitter.com/wDceBGU2Sf

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) February 27, 2023