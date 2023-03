बाबर आजम से 1 कदम आगे निकला, अकेले पूरी टीम से ज्यादा रन बनाए, PSL में पहली बार हुआ ये कारनामा

नई दिल्ली. पाकिस्तान सुपर लीग के 26वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइडेट को 119 रन के बड़े अंतर से हराया. इस मैच में लाहौर कलंदर्स के ओपनर फखर जमां ने 57 गेंद में 115 रन की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 8 छक्के और इतने ही चौके निकले. फखर के शतक के बदौलत लाहौर ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 226 रन बनाए. इसके जवाब में इस्लामाबाद यूनाइडेट की पूरी टीम 15.1 ओवर में 107 रन ही बना पाई. यानी फखर ने जितने रन बनाए थे, उससे 8 रन कम.

फखर जमां का पाकिस्तान सुपर लीग में दूसरा और ओवरऑल टी20 करियर का ये तीसरा शतक है. इसके साथ ही फखर पीएसएल में 2 शतक जमाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के नाम पीएसएल में एक ही शतक है. इस मामले में फखर पाकिस्तानी कप्तान से एक कदम आगे निकल गए. फखर ने पीएसएल में अपना पहला शतक पिछले सीजन में जड़ा था. पीएसएल में सबसे अधिक 3 शतक कामरान अकमल ने ठोके हैं. शर्जिल खान के नाम 2 शतक हैं.

