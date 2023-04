PAK vs NZ: दोनों टीमों के ओपनर ने ठोके शतक, पर पाकिस्तान पहला मैच जीता, वनडे में पूरी की 500वीं जीत

नई दिल्ली. पाकिस्तान ने रावलपिंडी में खेले गए 5 वनडे की सीरीज के पहले मैच में मेहमान न्यूजीलैंड को 9 गेंद रहते 5 विकेट से हरा दिया. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए थे. पाकिस्तान ने 48.3 ओवर में 5 विकेट पर 291 रन बनाकर मैच जीत लिया. पाकिस्तान की तरफ से ओपनर फखर जमां ने 114 गेंद में 117 रन की पारी खेली. ये उनका 9वां शतक है. इमाम-उल-हक ने भी 60 रन बनाए.

वनडे क्रिकेट में ये पाकिस्तान की 500वीं जीत है. पाकिस्तान ऐसा करने वाला तीसरा देश है. पाकिस्तान इस मुकाम तक पहुंचने वाली दूसरी सबसे तेज टीम है. उसने 949 वनडे में अपनी 500वीं जीत दर्ज की है. पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 811 मैच में ये उपलब्धि हासिल की थी.

500 ODI wins and counting!

A proud moment for Pakistan cricket as we celebrate this milestone.#PAKvNZ | #CricketMubarak pic.twitter.com/0wLx3jE24U

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) April 27, 2023