VIDEO: ऋषभ पंत के इतने बुरे दिन आए कि फैन से लेनी पड़ रही सलाह, वीडियो तेजी हो रहा वायरल

नई दिल्ली. टीम इंडिया के आतिशी बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) पिछले कुछ समय से बल्ले से संघर्ष करते नजर आ रहे हैं. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एंड कंपनी ने वर्ल्ड कप में अभी तक दो मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मैचों में बाएं हाथ के बल्लेबाज को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला. पंत के स्थान पर अनुभवी दिनेश कार्तिक (Dinesh Kartik) को टीम में शामिल किया गया है. इस बीच एक भारतीय फैन ने ऋषभ को ओपनिंग करने की सलाह दे दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पिछले दो मैचों को देखा जाए तो टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल फ्लॉप चल रहे हैं. ऐसे में टीम प्रबंधन उन्हें आराम देने का विचार कर रही है. दो लगातार मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा एंड कंपनी ने सेमीफाइनल की राह आसान कर ली है. टीम की ओपनिंग को लेकर बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने बात की है. वहीं, पर्थ में ऋषभ पंत ने प्रैक्टिस के दौरान फैंस के साथ सेल्फी ली और ऑटोग्राफ भी दिया. वहीं, प्रशंसक ने उन्हें ओपनिंग करने की सलाह दे दी. फैन ने ऋषभ से कहा, ‘भाई ओपनिंग कर लो इंडिया की किस्मत बदल जाएगी.’

Amidst the selfie requests at the net session in Perth is a message.

“Bhai opening kar lo India ke kismat badal jayegi,” says a fan to Rishabh Pant.

