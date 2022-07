VIDEO: मोईन अली के हवाई फायर को दर्शक ने लपका, दक्षिण अफ्रीकी फील्डर भी ताली बजाने को हुआ मजबूर

नई दिल्ली. इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच ब्रिस्टल में पहला टी20 खेला गया. इस मैच में चौके-छक्कों की जमकर बरसात हुई. मैच में 400 से अधिक रन बने और 29 छक्के लगे. इसमें से अकेले 20 तो इंग्लिश बल्लेबाजों के बल्ले से निकले. इस मैच में मोईन अली और जॉनी बेयरस्टो दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे. इंग्लैंड भले ही शुरुआत उतनी अच्छी नहीं कर पाया. लेकिन, इन दोनों ने टीम के लिए अंत लाजवाब अंदाज में किया. मोईन अली ने महज 16 गेंद में 50 रन पूरे किए और वो इंग्लैंड की तरफ से सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले बल्लेबाज बने. दूसरी तरफ, बेयरस्टो ने भी अपने टी20 करियर की सबसे बड़ी पारी खेली. बेयरस्टो ने महज 53 गेंद में 8 छक्कों की मदद से 90 रन ठोक डाले.

मोईन ने 18 गेंद में 52 रन बनाए. अपनी इस पारी में इस इंग्लिश ऑलराउंडर ने कुल 6 छक्के उड़ाए. इसमें से एक हवाई फायर के काफी चर्चे हो रहे हैं. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल, इंग्लैंड की पारी का 15वां ओवर एंडिल फेहलुकवायो फेंकने आए. उनके इस ओवर की तीसरे गेंद शॉर्ट थी. मोईन ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए डीप स्क्वेयर लेग बाउंड्री की तऱफ हवाई शॉट खेला. वहां केशव महाराज फील्डिंग कर रहे थे. वो सिर्फ गेंद को देखते रहे, क्योंकि मोईन के शॉट इतना दमदार था कि बॉल सीधा स्टैंड्स की तरफ गई और वहां खड़े एक शख्स ने शानदार कैच लपक लिया.

इसके बाद आस-पास बैठे लोग खुशी से झूम उठे. खुद केशव महाराज भी दर्शक के इस कैच को देखकर खुद को ताली बजाने से नहीं रोक पाए.

“You cannot do that… man in the crowd!” 😱 👏 pic.twitter.com/nf6enRfCEb

— England Cricket (@englandcricket) July 28, 2022