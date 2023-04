नई दिल्‍ली. आईपीएल 2023 में आखिरकार दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Delhi Capitals) को पहली जीत नसीब हो ही गई. वैसे यह बात अलग है कि कोलकाता नाइटराइडर्स (DC vs KKR) के 129 रन के मामूली टारगेट को हासिल करने मे भी डेविड वॉर्नर (David Warner) की टीम को पसीना आ गया. 111 रन के स्‍कोर पर जब DC का छठा विकेट गिरा तो टीम के फैंस और डगआउट में बैठे टीम के प्लेयर्स व कोच रिकी पोटिंग के चेहरे पर निराशा घर करने लगी थी लेकिन अक्षर पटेल और ललित यादव की जोड़ी ने सातवें विकेट के लिए बहुमूल्‍य 17 रन जोड़ते हुए टीम को जीत तक पहुंचा ही दिया. अक्षर पटेल (Axar Patel) के बल्‍ले से विजयी रन निकलते ही कोच रिकी पोंटिंग ने कप्‍तान वॉर्नर को गले से लगा दिया, अन्‍य प्‍लेयर्स भी इस जश्‍न में शामिल नजर आए.

इस जीत ने आईपीएल 2023 में लगातार 5 मैच हार चुकी दिल्‍ली कैपिटल्‍स के अभियान को ‘जीवनदान’जरूर दिया है लेकिन फैंस का गुस्‍सा अभी भी बरकरार है. उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि कप्‍तान डेविड वॉर्नर और अक्षर पटेल को छोड़ दें तो अन्‍य प्‍लेयर का अभी भी जीत में नहीं के बराबर योगदान है. दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने अपने ट्विटर हैंडल से अक्षर पटेल का विजयी रन लेते हुए वीडियो पोस्‍ट किया है. ट्वीट में लिखा है-इस पल को हम खुशी कहते हैं. वैसे इस जीत के बावजूद ज्‍यादातर प्‍लेयर्स के प्रदर्शन को लेकर ज्‍यादातर फैंस ने तल्‍ख रिएक्‍शन दी. कुछ प्रशंसक ऐसे भी रहे जिन्‍होंने पहली जीत का स्‍वागत करते हुए टीम को बधाई दी.

एक फैन ने लिखा-इस तरह जीतना शर्म की बात

एक प्रशंसक ने प्रतिकिया दी, ‘इस तरह जीतना शर्म की बात है जब वार्नर ने इतनी शानदार शुरुआत दी थी. !!’ एक अन्‍य ने लिखा-दिल्‍ली कैपिटल्‍स = अक्षर + वॉर्नर यानी इन दो प्‍लेयर पर ही दिल्‍ली टीम पूरी तरह निर्भर है. एक क्रिकेटप्रेमी ने इसे ‘टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बोरिंग गेम’ बताया. एक फैन ने ट्वीट किया-हम जीते लेकिन शॉ, मार्श, साल्‍ट, मनीष, अमन खान और ललित ने ऐसी बैटिंग की कि दूसरी टीम के खिलाड़ी भी इनके सामने अच्‍छे बेट्समैन दिखते हैं. हालांकि एक फैंस ने जीत का स्‍वागत करते हुए लिखा-अक्षर पटेल को आज के अतिरिक्‍त प्रयास के लिए बधाई. एक अन्‍य ने प्रतिक्रिया दी-बधाई दिल्‍ली, सब्र का फल मीठा होता है.

ईशांत शर्मा रहे प्‍लेयर ऑफ द मैच

गुरुवार के इस मैच की बात करें दिल्‍ली कैपिटल्‍स के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए केकेआर को 20 ओवर में 127 रन ही बनाने दिए. जेसन रॉय (43) और आंद्रे रसेल (नाबाद 38 ) के अलावा कोलकाता के अन्‍य सभी बल्‍लेबाज फ्लॉप रहे. डीसी के ईशांत शर्मा, एनरिक नोर्किया और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए. जवाब में दिल्‍ली के लिए डेविड वॉर्नर ने फिर 57 रनों की शानदार पारी खेली लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे. पृथ्‍वी शॉ 13, मिचेल मार्श 2, फिल साल्‍ट 5, मनीष पांडे 21 और अमन खान बिना कोई रन बनाए आउट हुए. बाद में अक्षर पटेल और ललित यादव ने नाबाद रहते हुए टीम को जीत तक पहुंचाया. 717 दिन के लंबे अंतराल के बाद आईपीएल में मैच खेलने वाले ईशांत शर्मा प्‍लेयर ऑफ द मैच रहे.

