नई दिल्‍ली. आईपीएल 2023 का आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्‍टार स्‍पोर्ट्स लाइव मैच के दौरान कॉमेडियन मुनव्‍वर फारुकी को दिखाने के कारण विवादित में फंसता नजर आ रहा है. मांग की जा रही है कि स्‍टार स्‍पोर्ट्स का बहिष्कार किया जाना चाहिए. मैच के दौरान आईपीएल से जुड़े शो के दौरान फारुकी की मौजूदगी को देखकर कुछ फैन्‍स बुरी तरह भड़क गए और सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं. 12 मई को मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस मैच के दौरान मुनव्‍वर की लाइव शो पर मौजूदगी पर नाराजगी व्‍यक्‍त की जा रही है.

कॉमेडियन मुनव्‍वर फारुकी की 2021 में धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में गिरफ्तारी हुई थी. बाद में वो जमानत पर रिलीज भी हो गए थे. आरोप है कि अपने एक शो के दौरान मुनव्‍वर फारुकी ने हिन्‍दू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था. जिससे कुछ संगठन भड़क गए और फिर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया. आरोप के मुताबिक फारुकी ने ये कॉमेंट इंदौर में एक कॉफी शॉप में शो के दौरान एक जनवरी 2021 को किए थे.

I’ll rather watch Rest of IPL & also urge everyone to Boycott Star Sports & watch IPL on Jio Cinema than on @StarSportsIndia for them giving a platform to this hinduphobe Munawar Faruqui who made fun of Hindu Gods in name of “comedy”#BoycottStarSports pic.twitter.com/RovmojetFl

— Rosy (@rose_k01) May 15, 2023