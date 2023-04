VIDEO: SRH vs DC में चल रहा था दिल्ली का दंगल, उधर स्टेडियम में फैंस भिड़े, जमकर चले लात-घूंसे..कपड़े तक फटे

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग हमेशा फैंस के लिए एक साथ आने और अपनी फेवरेट टीमों का समर्थन करने का एक मंच रहा है. हालांकि, शनिवार (29 अप्रैल) को अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए मैच में तस्वीर बदली नजर आई. बीच मैच के दौरान स्टेडियम में फैंस के बीच लड़ाई शुरू हो गई और जमकर हाथापाई हुई. दोनों तरफ से घूंसों की बरसात हुई. कुछ देर के लिए इस वजह से स्टैंड्स में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग दहशत में आ गए. हालांकि, बाद में सुरक्षाकर्मियों ने लड़ाई कर रहे दर्शकों को अलग हटाया. लेकिन, इस घटना ने आईपीएल में दर्शकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए.

सनराइजर्स हैदराबाद और होम टीम दिल्ली कैपिटल्स के बीच चल रहा था, इसी दौरान कुछ फैंस के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर अचानक 4 लोग एक-दूसरे पर टूट पड़े और धक्का-मुक्की शुरू कर दी. इसके बाद दोनों तरफ से लात-घूंसों की बरसात शुरू हो गई. इसी दौरान दो लोग कुर्सियों पर गिर गए. इनके कपड़े तक फट गए.

A fight took place between fans in Delhi during their match against SRH. pic.twitter.com/MYPj6dqejb

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 30, 2023