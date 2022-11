VIDEO: 'गो विराट गो, इंडिया' विराट के 34वें बर्थडे पर मेलबर्न में फैंस लगाए नारे, वीडियो हो रहा वायरल

नई दिल्ली. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) आज (5 नवंबर) 34 साल के हो गए हैं. कोहली के बर्थडे पर दुनियाभर से शुभकामनाएं आई हैं. उन्होंने आज टीम के साथियों के साथ अपने बर्थडे का जश्न मनाया. वहीं, मेलबर्न में भारतीय फैंस ने विराट कोहली के जन्मदिन को शानदार तरीके से सेलीब्रेट किया और साथ ही टीम इंडिया को आगे जाने के लिए नारे भी लगाए.

ऑस्ट्रेलिया में हो रहे टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली का बल्ला जमकर बोल रहा है. टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में अभी तक चार मुकाबले खेले हैं जिसमें से तीन मैचों में विराट ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारियां खेली हैं. वहीं, टीम इंडिया अपना अहम मुकाबला 6 नवंबर को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी. इस मैच से पहले मेलबर्न के फैंस ने विराट कोहली के बर्थडे को शानदार तरीके से मनाया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

#WATCH | Australia: Fans of Indian Cricketer Virat Kohli, celebrate his 34th birthday in Melbourne pic.twitter.com/smld7P6nLZ

— ANI (@ANI) November 5, 2022