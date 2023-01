VIDEO: ईशान किशन को रणजी मैच में फैंस ने दी बुरी खबर, सुनने के बाद रह गए हैरान

नई दिल्ली. टीम इंडिया के लिए हाल ही में दोहरा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी ईशान किशन रणजी ट्रॉफी में अपना योगदान दे रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत नए साल से दो दिन पहले ही एक कार हादसे का शिकार हो गए थे. जिसके बाद से ही क्रिकेट जगत सहमा हुआ है. लेकिन ईशान किशन को इस बात की खबर नहीं थी. रणजी मैच के दौरान फैंस के द्वारा ईशान को जब यह बात पता चली तो वह हैरान रह गए.

ऋषभ पंत उत्तराखंड में कार हादसे का शिकार हुए, जब वह अपनी मां को नए साल का सरप्राइज देने जा रहे थे. पंत ने बाताया कि वह एक गढ्डे को बचाने की वजह से हादसे का शिकार हो गए थे. डिवाइडर से टकराने के बाद पंत की कार में आग लगी और वह खिड़की तोड़ कर बाहर निकले. कार हादसे के बाद आगामी मुकाबलों और आईपीएल में भी नहीं खेल पाएंगे. इस बीच ईशान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें फैंस के साथ फोटो क्लिक करते नजर आ रहे हैं. वहीं, फैंस द्वारा ही उन्हें पता चलता है कि पंत कार हादसे का शिकार हो गए, यह सुनने के बाद ईशान काफी हैरान नजर आए.

When Ishan kishan came to meet fans during the drinks break,he was so generous&humble. See his reaction on knowing rishabh pants’s car accident. #keenanstadium #jhvsser @ishankishan51 @BCCI @RishabhPant17 @nistula @akhileshsharma1 pic.twitter.com/3uNLnEDRiX

— Avishkar (@twstopsfreespch) December 30, 2022