रोहित शर्मा के साथ फोटो देख फैंस ने बाबर की कर दी गजब बेइज्जती, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) की शुरुआत कल (16 अक्टूबर) श्रीलंका और नामीबिया (Sri Lanka vs Namibia) के बीच मुकाबले से होगी. उससे पहले आईसीसी द्वारा आयोजित कप्तान दिवस पर शनिवार को सभी टीमों के 16 कप्तान एक साथ दिखे. सभी कप्तानों ने एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरने से पहले फोटोशूट कराया. इनमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी शामिल थे.

रोहित और बाबर को साथ में फोटोशूट कराते हुए देखा गया. वहीं, आईसीसी ने भी सोशल मीडिया पर सभी कप्तानों की फोटो को शेयर किया है. इस बीच रोहित शर्मा और बाबर आजम की एक फोटो ट्रोल आर्मी के हत्थे चढ़ गई है. ट्रोलर्स ने बाबर आजम पर निशाना साधा है जिसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है.

Gambhir to Rohit on seeing Babar-Rohit photoshoot… pic.twitter.com/qoo6FkbUWT

— Usama Zafar (@Usama7) October 15, 2022