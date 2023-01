नई दिल्‍ली. स्‍टीव स्मिथ (Steve Smith) एक वक्‍त पर आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्‍थान रॉयल्‍स की कप्‍तानी कर चुके हैं. किस्‍मत ने पलटी मारी और उन्‍हें ना सिर्फ टीम से बाहर का रास्‍ता दिखा दिया गया बल्कि आने वाले वक्‍त में किसी भी फ्रेंचाइजी ने इस धाकड़ बैटर को खरीदने में दिलचस्‍पी नहीं दिखाई. स्‍टीव स्मिथ को आगामी आईपीएल (IPL 2023) के लिए किसी भी टीम ने अपने स्‍क्‍वाड में जगह नहीं दी है. इस कंगारू बैटर ने अब बिग बैश लीग (Big Bash League) में अपना दम दिखाया है. घरेलू टी20 लीग बीबीएल में शतक ठोककर स्‍टीव स्मिथ ने आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजी को मुंह तोड़ जवाब दिया है.

हारबर इंटरनेशनल स्‍टेडियम स्‍टेडियम में खेले गए मुकाबले में एडिलेड स्‍ट्राइकर्स के खिलाफ स्‍टीव स्मिथ ने सिडनी सिक्‍सर्स की तरफ से खेलते हुए धाकड़ बैटिंग की. स्मिथ को यह कहकर आईपीएल से निकाल दिया गया था कि वो धीमी बैटिंग करते हैं और टी20 फॉर्मेट में फिट नहीं बैठते. एडिलेड स्‍ट्राइकर्स के खिलाफ उन्‍होंने 180 की स्‍ट्राइकरेट से रन बनाए. अपनी पारी में चार चौके और सात छक्‍के जड़ते हुए स्मिथ ने 56 गेंदों पर 101 रन ठोक दिए.

सचिन तेंदुलकर के 2 साथियों ने एक ही दिन की शादी, पहले ने तलाकशुदा से लिए फेरे, दूसरे ने पहली बीवी छोड़ जर्नलिस्ट को बनाया हमसफर

VIDEO : शतक पर शतक ठोक रहे हैं सरफराज खान…फिर भी नहीं मिल रहा भारतीय टीम में चांस…कोच ने यूं दिया खास सम्‍मान

A different side Steve Smith in Bigbash today!! #tigerexch #SteveSmith #Australia #bigbash pic.twitter.com/36TnAswTvL

Steve Smith also had an ipl 100

— Akash (@akash_idiot) January 17, 2023