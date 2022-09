VIDEO: भारतीय फैंस को फाइनल के दौरान स्टेडियम से धक्का मारकर बाहर करने का दावा, हुआ विवाद

दुबई. भारतीय फैंस पूरी दुनिया में क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाने जाते हैं. इस समय टी20 एशिया कप (Asia Cup 2022) यूएई में खेला जा रहा है. रविवार को फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान और श्रीलंका (PAK vs SL) आमने-सामने है. श्रीलंका की टीम मैच में पहले बल्लेबाजी कर रही है. उसने 17 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बना लिए हैं. लेकिन इस दौरान यहां बड़ा विवाद देखने को मिला. भारतीय फैंस का दावा है कि उन्हें स्टेडियम से धक्का मारकर बाहर कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी पहनी थी. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

द भारत आर्मी ने आईसीसी और एशिया क्रिकेट काउंसिल को वीडियो टैग करते हुए पूछा, हम आपसे जांच करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि हमारे सदस्य जो भारत से आए हैं. उनसे स्थानीय अधिकारियों और पुलिस ने कहा कि वे स्टेडियम में प्रवेश नहीं कर सकते. बिल्कुल चौंकाने वाला फैसला. इस पर फैंस भी गुस्सा निकाल रहे हैं और मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं.

