तेज गेंदबाज वरुण एरॉन ने छोड़ा झारखंड क्रिकेट का साथ, अब इस टीम से खेलेंगे

नई दिल्ली: पिछले 18 सालों से झारखंड के लिए घरेलू क्रिकेट खेल रहे भारतीय तेज गेंदबाज वरुण एरॉन (Varun Aaron) ने अब झारखंड क्रिकेट टीम (Jharkhand Cricket Team) का साथ छोड़ दिया है. इसकी जानकारी वरुण ने ट्वीट कर दी है.

वरुण एरॉन ने ट्वीट में लिखा, “पिछले 18 सालों से मेरा घर रही झारखंड टीम का साथ छोड़ रहा हूं. अब मैं बड़ौदा का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूं. बड़ौदा में शानदार सीजन की उम्मीद है.” वरुण एरॉन आईपीएल 2022 में विनिंग टीम गुजरात टाइटंस का हिस्सा थे, जिसकी कप्तानी भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने की.

Goodbyes are never easy!! As I leave the jharkhand team @cricketjsca , which has been my cricketing home for the last 18 years , I am going on to represent Baroda @cricbaroda in the upcoming domestic season. Looking forward to a great season with the boys in Baroda. pic.twitter.com/MsbdXrsbEL

