VIDEO: शिखर धवन की कप्तानी में खुली 2 खिलाड़ियों की किस्मत, टीम इंडिया के लिए किया वनडे डेब्यू

नई दिल्ली. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज से 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच लखनऊ में खेला जा रहा है. भारतीय क्रिकेट टीम की अगुवाई शिखर धवन कर रहे हैं और उनकी कप्तानी में युवा खिलाड़ियों से सजी टीम इस सीरीज में उतर रही है. वहीं, इस मैच में दो नए खिलाड़ियों को भारत की ओर से वनडे डेब्यू करने का मौका भी मिला है. दोनों ही खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से बेहतरीन रहा है और अब धवन की कप्तानी में आखिर उनकी किस्मत खुल गई.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की ओर से दो खिलाड़ियों को पहले बार खेलने का मौका मिला है. पहला नाम है युवा स्पिनर रवि बिश्नोई और दूसरा आईपीएल के स्टार ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ हैं. युजवेंद्र चहल की गैरमौजूदगी में रवि जहां कुलदीप यादव का साथ निभाते हुए नजर आए. बिश्नोई को केवल क्विंटन डिकॉक के रूप में एक विकेट मिला, उन्होंने 40 ओवर के मैच में पूरे 8 ओवर किए, जिसमें 8.62 की इकोनॉमी के साथ 69 रन लुटाए और बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए.

वहीं, गायकवाड़ तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए और केवल 19 रन ही बना सके.

🎥 A round of applause as Ruturaj Gaikwad and Ravi Bishnoi make their ODI debuts. 👏👏

Go well! 👍

Follow the match ▶️ https://t.co/d65WZUUDh2#TeamIndia | #INDvSA pic.twitter.com/h5mThKwkoS

— BCCI (@BCCI) October 6, 2022