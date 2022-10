IPL के आखिरी मैच से बदला करियर, शतकों की लाइन लगाकर टीम इंडिया में की एंट्री, अब सुनाई अपनी कहानी

नई दिल्ली. आईपीएल 2022 के एलिमिनेटर मुकाबले में 54 गेंद में 112 रन की पारी. रणजी ट्रॉफी फाइनल और इंडिया-ए के लिए डेब्यू पर शतक. बीता एक साल मध्य प्रदेश के बल्लेबाज रजत पाटीदार के लिए शानदार रहा. उन्हें घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज के लिए पहली बार टीम इंडिया से बुलावा आया. रजत के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है. बहुत मुमकिन है कि रजत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लखनऊ में होने वाले पहले वनडे में डेब्यू का मौका भी मिल जाए. उन्होंने बीसीसीआई टीवी पर टीम इंडिया तक पहुंचने के अपने सफर की पूरी कहानी सुनाई.

रजत पाटीदार ने बताया, ‘मेरे लिए टीम इंडिया तक पहुंचना सपने का पूरा होने जैसा है. ईपीएल 2022 का आखिरी मुकाबला मेरे करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. मेरे लिए दिनेश कार्तिक ने ट्वीट किया था. यह देखकर अच्छा लगा. मैं उनके साथ आरसीबी में खेल चुका हूं. वो इतने लंबे वक्त से इंटरनेशनल क्रिकेट में बने हुए हैं. वो मेरे लिए आइडल हैं. उनके जैसे खिलाड़ी अगर आपके लिए कुछ लिखते या कहते हैं तो यह बड़ी बात है.’

