IPL 2022 के लिए RCB को नया हेड कोच मिला, टीम इंडिया और रवि शास्त्री से है कनेक्शन

नई दिल्ली. पूर्व भारतीय ऑलराउंडर और टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच की भूमिका निभा चुके संजय बांगर (Sanjay Bangar New RCB Coach) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) ने आईपीएल 2022 (IPL 2022) के लिए हेड कोच नियुक्त किया है. आरसीबी ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी. बांगर इससे पहले आरसीबी के बैटिंग कंसल्टेंट भी रह चुके हैं. आईपीएल 2021 के यूएई लेग में टीम के क्रिकेट ऑपरेशन के डायरेक्टर माइक हेसन (Mike Hesson) ने ही टीम के हेड कोच की भूमिका निभाई थी. इससे पहले, विराट कोहली (Virat Kohli) ने आरसीबी की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था. वो अगले साल से ही लीग में बेंगलोर टीम की कमान नहीं संभालेंगे. लेकिन उन्होंने इस टीम की तरफ से खेलते रहने की इच्छा जताई है.

आरसीबी का हेड कोच बनाए जाने पर बांगर ने कहा,”वह आरसीबी का पहला आईपीएल खिताब जीतने के सपने को पूरा करने की दिशा में काम करते रहेंगे. इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी की हेड कोच के रूप में सेवा करना एक सम्मान और शानदार अवसर है. मैंने टीम में कुछ असाधारण और प्रतिभाशाली सदस्यों के साथ काम पहले भी काम किया है और इस टीम को अगले स्तर तक ले जाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता. आईपीएल के मेगा ऑक्शन और लीग को लेकर हमें काफी काम करने की जरूरत है. लेकिन मुझे यकीन है कि प्रबंधन और सहयोगी स्टाफ के निरंतर समर्थन के साथ, हम बेहतर नतीजे दे सकते हैं और दुनिया भर में फैले टीम के फैंस को खुशी दे सकते हैं.”

Sanjay Bangar named Head Coach of RCB

Mike Hesson speaks about the appointment of RCB’s Head Coach while Sanjay Bangar addresses the fans explaining his plans for the mega auction and the 2022 season, on @myntra presents Bold Diaries.#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2022 pic.twitter.com/wkm7VbizTV

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) November 9, 2021