जब टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ बन गए 'कन्नड़ टीचर', वीडियो हो रहा वायरल

नई दिल्ली. राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहने के साथ ही कोच की भूमिका भी निभा चुके हैं. लेकिन अब वो ‘कन्नड़ टीचर’ बन गए हैं. हालांकि, उनका यह जॉब फुल टाइम नहीं है. बल्कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस (Alex Ellis) को कन्नड़ भाषा सिखाने के लिए ऐसा किया. एक तरफ जहां इंग्लैंड में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की सीरीज चल रही है. वहीं, भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर ‘बेस्ट इंडियन क्रिकेट एक्सप्रेशन’ की तलाश में घूम रहे हैं और अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो हाल ही में बेंगलोर पहुंचे थे. यहां उन्हें द्रविड़ से कन्नड़ भाषा का एक वाक्य सीखने को मिला.

एलिस ने द्रविड़ से कन्नड़ भाषा का वाक्य सीखने का वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा कि भारतीय भाषाओं में क्रिकेट का एक्सप्रेशन पार्ट-2. आज, हम बेंगलुरु में हैं. यहां ‘द कोच’ राहुल द्रविड़ से बेहतर टीचर और कौन हो सकता था. उन्होंने मुझे कन्नड़ भाषा का यह शब्द सिखाया. बता दें कि इस वीडियो में द्रविड़ एलिस को कन्नड़ भाषा का एक मुहावरा ‘बेगा ओडी’ सिखाया है.

Cricket expressions in Indian languages part 2.

Today, we’re down south in Bengaluru.

What better teacher than ‘The Coach’ #RahulDravid, who taught taught me this in #Kannada ಕನ್ನಡ 👇 pic.twitter.com/tDCtHOcIwa

— Alex Ellis (@AlexWEllis) August 7, 2021