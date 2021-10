विश्व चैम्पियन क्रिकेटर को 28 साल की उम्र में छोड़ना पड़ा देश, अब अमेरिका में मचाया जीत का डंका

नई दिल्ली. उनमुक्त चंद (Unmukt Chand) ने 9 साल पहले अपनी कप्तानी में भारत को अंडर-19 विश्व कप (Under 19 World Cup) जिताया था. वो रातों-रात भारतीय क्रिकेट के सितारे बन गए थे. उन्हें भारत का भविष्य माना जाने लगा. लेकिन जितनी तेजी से यह बल्लेबाज सुर्खियों में आया, उतनी ही तेजी से गुमनामी में भी चला गया. बीते 1 साल में उनमुक्त को घरेलू क्रिकेट में भी मौका पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था. इसी से तंग आकर उन्होंने 28 साल की उम्र में ही भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया और क्रिकेट खेलने के लिए अमेरिका कूच कर गए और अपने पहले ही टूर्नामेंट में जीत का डंका बजा दिया.

उनमुक्त ने अपनी कप्तानी में सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स (Silicon Valley Strikers) को माइनर लीग क्रिकेट (Minor League Cricket) टूर्नामेंट का चैम्पियन बना दिया.

उनमुक्त की टीम सिलिकॉन वैली का फाइनल में मुकाबला न्यूजर्सी स्टालियन्स से था. टॉस जीतने के बाद न्यूजर्सी ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. टीम ने पहले 5 ओवर में ही 44 रन जोड़ लिए. इसके बाद डॉमिनिक रिकी और साई मुक्कामला ने दूसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़ते हुई टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. हालांकि, कुलविंदर सिंह और सौरभ नेत्रवालकर ने 4 ओवर में 4 विकेट लेकर सिलिकॉन वैली की मैच में वापसी कराई और न्यूजर्सी 20 ओवर में 140 रन ही बना सकी.

उनमुक्त की टीम को MLC की चैम्पियन बनीं

इसके जवाब में स्ट्राइकर्स के लिए उनमुक्त और राहुल जरीवाला ने शानदार शुरुआत की. दोनों ने पहले 5 ओवर में 49 रन जोड़े. हालांकि, इसके बाद स्ट्राइकर्स ने जल्दी-जल्दी 3 विकेट गंवा दिए. एक वक्त टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 53 रन हो गया था. इसके बाद वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज नरसिंह देवनारायण ने 43 गेंद में 52 रन की पारी खेल टीम को माइनर क्रिकेट लीग का चैम्पियन बना दिया. सिलिकॉन स्ट्राइकर्स को 1,25,000 हजार डॉलर इनामी राशि के रूप में मिली. यह अमेरिका के क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी इनामी राशि है.

