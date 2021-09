पाकिस्तान में 12 साल पहले आतंकी हमले में लगी थी गोली, अब उसी देश में कोच बनकर आए

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 3 वनडे और 5 टी20 की सीरीज के लिए शनिवार को पाकिस्तान (New Zealand Tour of Pakistan) पहुंच गई. कीवी टीम 18 साल बाद इस देश के दौरे पर आई है. पिछली बार 2003 में न्यूजीलैंड की टीम 5 वनडे की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आई थी. हालांकि, इससे पहले 1 साल पहले भी कीवी टीम पाकिस्तान दौरे पर आई थी. लेकिन कराची में टीम के होटल के बाहर हुए धमाके के बाद न्यूजीलैंड टीम दौरा बीच में ही रद्द कर वापस लौट गई थी.

इस बार न्यूजीलैंड टीम के साथ बैटिंग कोच बनकर श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज थिलन समरवीरा (Thilan Samaraweera) भी पाकिस्तान आए हैं. उनकी इस देश से बुरी याद जुड़ी है. 2009 में समरवीरा को पाकिस्तान में ही एक आतंकी हमले के दौरान जांघ में गोली लगी थी. तब वो श्रीलंका टीम के साथ इस मुल्क के दौरे पर आए थे और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के बाहर श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकी हमला हुआ था. इस हमले में एक गोली समरवीरा की बाईं जांघ पर 12 इंच गहरी जा धंसी थी.

Great to have arrived in Islamabad 🏏

Thanks for the warm welcome @TheRealPCB 🇵🇰 #PAKvNZ #CricketNation https://t.co/dmLaq7gygg

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) September 11, 2021