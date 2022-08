सनथ जयसूर्या बीसीसीआई सचिव जय शाह से मिले, जानें मुलाकात की वजह

नई दिल्ली. श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या ने बीसीसीआई सचिव जय शाह से मुलाकात की. जयसूर्या ने एक तस्वीर ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी. जयसूर्या बीते दिनों श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ राष्ट्रपति भवन के बाहर हुए प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उन्होंने खुलकर सरकार का विरोध जताते हुए राष्ट्रपति से अपना पद छोड़ने की अपील की थी. इसके बाद राजपक्षे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था. जयसूर्या ने बताया कि उन्होंने बीसीसीआई सचिव और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह से मुलाकात के दौरान श्रीलंका क्रिकेट से जुड़े कई मुद्दों पर लंबी बातचीत की. इसके बाद से इस बात की संभावना जताई जा रही है कि बीसीसीआई श्रीलंका में पैदा हुए हालात को देखते हुए क्रिकेट बोर्ड की माली हालत सुधारने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है.

बता दें कि पहले एशिया कप श्रीलंका में होना था. लेकिन, वहां पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस टूर्नामेंट को यूएई शिफ्ट कर दिया गया. इससे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को काफी नुकसान हुआ है.

सनथ जयसूर्या ने जय शाह के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘बीसीसीआई सचिव जय शाह से मिलकर बहुत खुशी हुई और यह गौरव का पल रहा. आपका धन्यवाद सर, इतने शॉर्ट नोटिस पर मिलने का समय देने के लिए. हमने श्रीलंका क्रिकेट से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की.

It was an honor and a pleasure to meet Mr @JayShah Honorary secretary, Indian Cricket Board & Chairman, Asian Cricket Council. Thank you sir for agreeing to see us at such short notice. We discussed some important issues regarding cricket in Sri Lanka pic.twitter.com/Z39bzUaQin

— Sanath Jayasuriya (@Sanath07) August 21, 2022