फ्रांस के क्रिकेटर ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल टी20 में सबसे कम उम्र में ठोका शतक

हाइलाइट्स फ्रांस के गुस्ताव मैक्योन टी20 में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने. उन्होंने स्विटजरलैंड के खिलाफ 61 गेंद में 109 रन की तूफानी पारी खेली गुस्ताव ने 18 साल 280 दिन की उम्र में टी20 में शतक ठोककर इतिहास रचा

नई दिल्ली. फ्रांस के सलामी बल्लेबाज गुस्ताव मैक्योन (Gustav Mckeon) इंटरनेशनल टी20 में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने. उन्होंने 18 साल 280 दिन की उम्र में यह कारनामा किया. गुस्ताव ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मुकाबले में महज 61 गेंद में 109 रन की पारी खेली. गुस्ताव ने अपनी इस पारी में पांच चौके और 9 छक्के उड़ाए. यह उनका दूसरा अंतरराष्ट्रीय मुकाबला ही था. इससे पहले, उन्होंने चेक रिपब्लिक के खिलाफ अपने डेब्यू टी20 में 54 गेंद में 76 रन की पारी खेली थी.

इसके साथ ही गुस्ताव ने अफगानिस्तान के बल्लेबाज हजरतुल्लाह जाजई के 2 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया. अफगानिस्तान के ओपनर जाजई ने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ 20 साल 337 दिन में शतक ठोका था. तब जाजई ने महज 62 गेंद में नाबाद 162 रन ठोके थे.

गुस्ताव की शतकीय पारी गई बेकार

गुस्ताव ने भले ही अपने दूसरे टी20 में शतक ठोककर इतिहास रचा. लेकिन, उनकी यह पारी भी टीम के काम नहीं आ पाई और स्विट्जरलैंड ने यह मैच 1 विकेट से जीत लिया. इस मैच में फ्रांस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 157 रन बनाए. टीम के लिए सलामी बल्लेबाज गुस्ताव ने 61 गेंद में 109 रन की पारी खेली. उनके अलावा बाकी कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. स्विट्जरलैंड के लिए अली नैय्यर ने 2 विकेट लिए.

स्विट्जरलैंड ने 1 विकेट से जीता मैच

जीत के लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्विस टीम के लिए पारी की शुरुआत करते हुए कप्तान फहीम नजीर ने शानदार अर्धशतक ठोका. उन्होंने 46 गेंद में 67 रन की पारी खेली. इसके बाद आखिरी के ओवर में गेंद से कमाल दिखाने वाले अली नैय्यर ने बल्ले से भी धमाल मचाया. उन्होंने आखिरी 3 गेंद में 12 रन बटोरे और फ्रांस की जीतने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

टी20 में शतक जमाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी

गुस्ताव मैक्योन– 18 साल 280 दिन, फ्रांस vs स्विटजरलैंड, वांता, 2022

हजरतुल्लाह जाजई– 20 साल 337 दिन, अफगानिस्तान vs आयरलैंड, देहरादून, 2019

शिवाकुमार पेरियाल्वर– 21 साल 161 दिन, रोमानिया vs तुर्की, इलफोव काउंटी, 2019

ऑर्किड तुईसेंगे– 21 साल 190 दिन, रवांडा vs सेशेल्स, किगाली, 2021

दीपेंद्र सिंह– 22 साल 68 दिन, नेपाल vs मलेशिया, काठमांडू, 2022

