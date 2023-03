VIDEO: रोहित शर्मा के मांगने पर अंपायर ने नहीं दिया रिव्यू, रवींद्र जडेजा की लगा दी क्लास

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वापसी करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है. पहले दिन मेहमान टीम ने रोहित शर्मा एंड कंपनी को महज 109 रन पर समेट दिया था. लेकिन भारतीय गेंदबाज भी पीछे नहीं रहे, पिक्चर की शुरुआत टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने की. उन्होंने पहले ही दिन 4 विकेट झटक दिए. लेकिन जडेजा ने कुछ ऐसा भी किया जिसके कारण उन्हें कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की डांट झेलनी पड़ी.

पहले दिन की शुरुआत में भारत के पास तीन रिव्यू मौजूद थे. लेकिन हैरानी की बात है कि ये सारे रिव्यू रवींद्र जडेजा ने खराब कर दिए. उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि तीनों बार कप्तान को रिव्यू लेने पर मजबूर कर दिया. जिसके बाद कप्तान ने उनपर मजेदार अंदाज में नाराजगी जताई. उनके रिएक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. रोहित जडेजा से कहते नजर आ रहे हैं ‘बॉल तो देखा करो कहां लग रही है.’

But but Rohit Sharma is cool and calm captain.

Literally abusing youngsters ! pic.twitter.com/yGav5hWQ5c

— Vishal. (@SportyVishaI) March 1, 2023