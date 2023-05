कोहली-गंभीर विवाद पर आई फनी मीम्स की बाढ़, विराट फैन ने कहा, 'इतना बम फोड़ेंगे कि सब धुआं-धुआं हो जाएगा'

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 (IPL 2023) का 43वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच इकाना स्पोर्ट्स सिटी में खेला गया. यह मैच अपने निर्णय से ज्यादा अपने विवाद को लेकर सुर्खियों में रहा. दरअसल, इस मैच में एक बार फिर भारत के मौजूदा स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर आमने-सामने आ गए. बताया जा रहा है कि दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई बहस का केंद्र अफगान तेज गेंदबाज नवीन उल हक रहे. कोहली और गंभीर के बीच विवाद से पहले मैच के दौरान कोहली और नवीन के बीच जबर्दस्त तरीके से गहमागहमी देखी गई थी. यही वजह रहा कि जब मैच समाप्त हुआ तब टीम हैंड शेक के दौरान वो एक बार फिर आमने-सामने आ गए इस बीच जबर्दस्त वाक्ययुध देखने को मिला.

खैर लग रहा है फैंस को भी यह विवाद कुछ ज्यादा ही रास आ रहा है. सोशल मीडिया पर उनसे संबंधित कई पोस्ट जमकर वायरल हो रहे हैं. इस बीच कुछ फैंस इस विवाद पर चुटकी भी ले रहे हैं, जो इस प्रकार है-

यह भी पढ़ें- ‘हो गया बवाल’, सना के इस बयान से बाबर के चाहने वालों को लगी मिर्ची, मीर को देनी पड़ रही अब सफाई

‘इतना बम फोड़ेंगे कि सब धुआं-धुआं हो जाएगा’

‘पूरी टीम का एनकाउंटर कर दो’

हीरो के स्टाइल में आरसीबी का समर्थन कर रहे हैं फैंस:

Me And My Boys Going To Support Virat Kohli And RCB #RCBVSLSG #ViratKohli #AmitMishra #naveenulhaq pic.twitter.com/X1K89s9Vgo

— ShYam (@_SPSB) May 2, 2023