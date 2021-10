गंभीर ने इशारों-इशारों में धोनी को बताया 'तथाकथित फिनिशर'! तो भड़के फैंस ने सुनाई खरी-खोटी

नई दिल्ली. पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) पर कथित तौर पर चुटकी लेने के लिए सवालों के घेरे में आ गए हैं. क्रिकेटर से नेता बने गंभीर अक्सर अपने दिल की बात खुलकर कह देते हैं और वह विवादित बयान देने से भी पीछे नहीं हटते हैं. हालांकि, गंभीर ने अभी धोनी की बल्लेबाजी की क्षमता पर सवाल उठाते हुए उन्हें इशारों-इशारों में उन्हें ‘तथाकथित फिनिशर’ कहा है.

यह वाकया हाल ही दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच हुए मुकाबले के दौरान हुआ. गंभीर इस मैच में कॉमेंट्री कर रहे थे. उनसे जब आज के क्रिकेट में फिनिशर की भूमिका को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने विराट कोहली (Virat Kohli) को बेस्ट फिनिशर बताया. गंभीर ने कहा कि आरसीबी के कप्तान कोहली के आंकड़े ‘तथाकथित फिनिशर’ के मुकाबले बेहतर हैं.

गंभीर ने कोहली को बेस्ट फिनिशर बताया था

उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा कि आंद्रे रसेल को फिनिशर कहा जाता है. लेकिन मेरी नजर में विराट कोहली पिछले कुछ वर्षों में सर्वश्रेष्ठ फिनिशर रहे हैं और वो नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हैं. इसलिए सिर्फ ‘फिनिशर’ कह देने से कोई फिनिशर बन नहीं जाता है. ‘तथाकथित फिनिशरों’ की तुलना में विराट कोहली काफी बेहतर हैं. हालांकि, यह बात कहते हुए उन्होंने धोनी का नाम तो नहीं लिया था. लेकिन फैंस को यह समझते देर नहा लगी कि उनका इशारा धोनी की तरफ ही था. बस, फिर फैंस ने पूर्व बल्लेबाज को ट्विटर पर खरी-खोटी सुनानी शुरू कर दी. क्योंकि यह सब जानते हैं कि धोनी को दुनिया का बेस्ट फिनिशर माना जाता है.

Just wondering, who is the ‘so called finisher’ he is referring to? #IPL2021 #KKRvPBKS #PBKSvsKKR pic.twitter.com/50l7U9VxcB

— Roopesh Tiwari (@roopeshtiwari7) October 1, 2021